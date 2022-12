Los All Blacks jugaron dos veces en Mendoza

Este viernes se confirmaron las tres fechas que tendrá el Rugby Championship este 2023, una versión más acotada de las anteriores ediciones, dado que también se disputará el Mundial de Francia 2023, entre septiembre y octubre próximos.

Será la tercera vez que la Selección de Nueva Zelanda, los All Blacks, visiten Mendoza.

Los hombres de negro jugaron en Mendoza en dos oportunidades, contra el seleccionado de la URC en 1976, en la Villa Marista de El Challao, y en 1991, en la cancha de Independiente Rivadavia.

Los All Blacks, la primera vez en El Challao

El 9 de noviembre de 1976, en la Villa Marista de El Challao, el seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo cayó ante Nueva Zelanda (All Blacks) 25 a 6. El árbitro fue Felipe Ferrari, de Buenos Aires.

Mendoza formó ese día con Micheli, Crivelli e Irañeta; Cattáneo y Serpa; Antonini, Navesi (c) y Nasazzi; Chacón y Guarrochena; Morgan, Orlando Terranova, Tarquini, Massera y Muñiz. Luego ingresaron Viazzo, Staringher y Eduardo Terranova. Entrenador: Enrique Martínez.

Por los All Blacks jugaron Spiers, Black y Mc Eldowney; Stewart y Haden; Ryan, Cron y Mourie (c); Greene y Brake; Rollerson, Stokes, Granger, Cartwright y Wilson. Entrenador: Gleeson.

Para los mendocinos hubo dos penales de Guarrochena y para la visita marcaron tries Wilson y Black. Stone agregó un drop y el propio Wilson sumó un gol y 4 penales.

urc-all-blacks.jpg

La segunda de los All Blacks, en la Lepra

Pasaron 15 años y los All Blacks, campeones del mundo en 1987, volvieron a Mendoza para preparase en vistas del segundo Mundial de rugby.

Fue el 2 de julio de 1991 y en el estadio de Independiente Rivadavia los oceánicos ganaron 47 a 12 un partido que incluyó una gresca bastante recordada y que tuvo como árbitro al tucumano Paul Bleckwedell.

Para Mendoza jugaron Méndez, Gutiérrez y Miranda; Pérez Caffe y Correa Llano; Cassone, Bertranou y Gómez; Silvestre y Gioeni; Saurina, Cippitelli (c), Cremaschi, Bazzana y Lola, Luego ingresó Chiapetta. Lo entrenadores eran Chispi Terranova y el Tano Crivelli.

urc-all-blacks1.jpg

Nueva Zelanda, con muchas figuras, alineó a Mc Dowell, Fitzpatrick y Loe; Gary Whetton e Ian Jones; Henderson, Alan Whetton y Michael Jones; Bachop y Mannix; Philpott, Stanley, Mc Cahill, Timu y Crowley. El entrenador era Alex Wyllie, quien luego dirigió a Los Pumas.

Los tantos mendocinos fueron un try de Gómez, un gol y dos penales de Cremaschi; mientras que los All Blacks ganaron con las conquistas (los tries valían 4 puntos) de Fitzpatrick (2), Mannix, Philpott y Timu (2). Crowley agregó un drop, 4 goles y 4 penales.