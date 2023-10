Inglaterra y Gales se clasificaron primeros e invictos en el Mundial de Rugby 2023

samoa 1.jpg Samoa puso en aprietos a Inglaterra en el Mundial de Rugby 2023

En Lille, el conjunto de La Rosa estuvo lejos de su mejor nivel y recién pudo obtener su mínima ventaja a 7' del final con un try del experimentado Danny Care y la correspondiente conversión de Owen Farrell.

►TE PUEDE INTERESAR: Francia goleó a Italia y avanzó invicto en el Mundial de Rugby 2023

Previamente, Ollie Chessum había apoyado antes de los 10' el primer try de Inglaterra en el encuentro y Farrell había sumado un par de penales.

Para Samoa, que se despidió del Mundial de Rugby 2023 con un triunfo ante Chile y 3 caídas, hubo dos tries de Nigel Ah-Wong, dos conversiones y un penal del ex all black Lima Sopoaga.

Gales espera por Los Pumas o Japón

Inglaterra cerró su participación en el Grupo D primero e invicto con 18 puntos y espera por el segundo del Grupo C que puede ser Australia o Fiji si apenas suma un punto este domingo frente a Portugal.

gales 3.jpg Louis Rees Zammit marcó 3 tries para Gales que puede ser rival de Los Pumas

Previamente, a las 8 en Nantes, Japón y Los Pumas definirán el segundo puesto y la clasificación a cuartos donde espera Gales, ganador del Grupo C.

También en Nantes, los Dragones Rojos cerraron la etapa de clasificación venciendo a Georgia por 43 a 19 con tries de Tomas Francis, Liam Williams, Louis Rees-Zammit (3) y George North, 5 conversiones y un penal de Sam Costelow.

Rees-Zammit hat-trick ensures Wales top spot! | Wales v Georgia | Rugby World Cup 2023 Highlights

Georgia, que se despidió del Mundial de Rugby 2023, hubo tries de Merab Sharikadze, Vano Karkadze y Davit Niniashvili y dos goles de Luka Matkava.