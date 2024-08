Cuándo vuelven a jugar Los Pumas en el Rugby Championship 2024 tras la derrota ante los All Blacks

pumas all blacks 1.jpg Los Pumas cayeron ante los All Blacks y piensan en la serie con Australia por el Rugby Championship.

Los Wallabies perdieron como locales sus dos partidos ante los Springboks ya que a la derrota de la semana pasada en Brisbane (asd) sumaron la de este sábado en Perth por 30 a 12.

“Siempre venir a Nueva Zelanda es difícil, pero va un tercio del campeonato. Si vas a lo numérico no es tan malo, pero nosotros nos evaluamos por lo que nos propusimos hacer y luego hicimos o no hicimos dentro del campo de juego; por ahí para nuestra evaluación”, resumió Contepomi tras el encuentro en el que Los Pumas sufrieron 6 tries y solo pudieron marcar uno.

Embed - HIGHLIGHTS | NEW ZEALAND v ARGENTINA | The Rugby Championship 2024

“Si hacemos un balance general fue una buena gira. No es todo negativo cuando perdés, ni tampoco todo positivo cuando ganás. Tenemos que aprender de esto y seguir confiando en el camino que estamos haciendo” (Pablo Matera)

Las posiciones del Rugby Championship 2024

Sudáfrica, bicampeón del mundo, lidera el Rugby Championship 2024 con 10 puntos en dos fechas y Nueva Zelanda es escolta con 5 unidades obtenidas este sábado en el Eden Park de Auckland, donde llevan 30 años y 50 partidos invictos.

Embed - HIGHLIGHTS | AUSTRALIA v SOUTH AFRICA | The Rugby Championship 2024

Los Pumas suman 4 puntos y una diferencia de tantos de -24, mientras que Australia, próximo rival de los argentinos, no tiene puntos.