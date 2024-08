Los All Blacks se tomaron revancha ante Los Pumas con un triunfo contundente

"Contra los All Blacks es muy fina la línea entre poder ganarles o perder por 40", había dicho Marcos Kremer antes del triunfo de la semana pasada y esta vez Nueva Zelanda aprovechó cada error argentino para estirar la diferencia (21-3 a los 25') con el try de Ben Clarke.

Sin tiempo ni espacio y con pocas pelotas de calidad, Los Pumas se vieron limitados a aguantar como pudieran los embates de unos All Blacks implacables que marcaron su cuarto try a través de Will Jordan y pasada la media hora ya ganaban por 25 puntos (28-3).

Beauden Barrett marcó otro try debajo de los palos y completó un parcial contundente (35-3) que reflejó la clara superioridad de un equipo decidido a tomarse revancha de lo ocurrido una semana atrás.

53928654800_269e600a52_k.jpg

Pese a que Felipe Contepomi ensayó algunos cambios en el descanso, el segundo tiempo empezó con otro try de Will Jordan que sumado al implacable pie de Mc Kenzie puso el resultado 42 a 3.

Tras ese mal comienzo, Los Pumas tuvieron más protagonismo y se acercaron al ingoal neocelandés, pero por errores propios y la presión del adversario no pudieron concretar hasta los 31' cuando Juan Cruz Mallía apoyó el try del descuento.

En el cierre, hasta con un jugador más por tarjeta amarilla a Asafo Aumua, el equipo argentino buscó achicar la diferencia, pero le faltó precisión.

El segundo tiempo fue más equilibrado, Nueva Zelanda hacía rato que tenía la victoria asegurada y Los Pumas, si bien intentaron hasta el final, maquillaron un poco una actuación deslucida antes de ponerse a pensar en lo que viene que serán dos partidos ante Australia, en La Plata (31/8) y Santiago del Estero (7/9).