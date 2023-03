Cuándo vuelven a jugar Los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven

Con la destacada participación del mendocino Rodrigo Isgró, elegido el mejor jugador de la final en Vancouver, Los Pumas 7s ya se preparan para lo que será la octava fecha.

los-pumas-7s1.jpg

El Circuito Mundial de Seven consta de 11 etapas y la próxima que tendrá acción del equipo argentino de rugby reducido, será en la etapa china de Hong Kong.

El Seven de Hong Kong se desarrollará entre el viernes 31 de marzo y el domingo 2 de abril de 2023.

Los Pumas 7s, tras ganar el Seven de Hamilton (Nueva Zelanda) en enero pasado, y el Seven de Vancouver (Canadá) el fin de semana pasado, se encuentran segundos en la tabla de posiciones, por detrás de los All Blacks, al cabo de siete fechas y cuatro por disputar.

los-pumas-7s.jpg

Circuito Mundial de Seven: el calendario

rugby.jpg

Circuito Mundial de Seven: las posiciones