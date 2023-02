Tom Brady hizo el anuncio que todos esperaban

►Te puede interesar: Facundo Campazzo y una gran noticia antes de volver a la selección

brady 5.jpg Tom Brady con su camiseta 12 de los New England Patriots, la misma con la que dominó la NFL

"Amo a mi familia, a mis compañeros, a mis amigos, a mis entrenadores, al fútbol, los quiero a todos. Me siento realmente agradecido en este día. Gracias", dijo el ex jugador de los New England Patriots quien finalizó su extraordinaria carrera en Tampa Bay Buccaneers.

Brady había anunciado su retiro el año pasado y luego dio marcha atrás en su decisión lo que terminó por afectar a su matrimonio e iniciar el proceso de divorcio de la modelo brasileña Gisele Bundchen.

El retiro definitivo de una leyenda

Aunque hasta hace horas se especuló con que podía firmar con los Washington Commanders, Tom Brady anunció su adiós al deporte cuando ya tiene 45 años.

En su notable trayectoria, Brady ganó 7 veces el Súper Bowl, siendo el MVP en 5 ocasiones, fue 3 veces el MVP de la NFL y acumuló los récords de yardas ganadas y touchdowns, tanto en tenmporada regular como en playoffs.