pesas-benjamin ocampo (1).jpg Benjamín Ocampo fue ganador del Premio Huarpe 2023 de levantamiento de pesas y es una joven promesa de este deporte olímpico.

El certamen es para las ramas masculinas y femeninas, para la categoría Absoluta, Sub 20, Sub 17 y Sub 15.

Para mayores informes, comunicarse con el teléfono 2615509511.

El levantamiento de pesas es un deporte de mucho arraigo en nuestro país y en Mendoza, y encontró en la figura del porteño Humberto Selvetti su máxima expresión, ya que fue subcampeón mundial rerdoman mundial y medallista olímpico en los Juegos de Helsinki 1952 (bronce) y Melbourne 1956 (plata).