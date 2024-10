Mundial de Pádel: Argentina barrió a sus rivales en cuartos de final y pasó invicta a las semifinales en Qatar

► TE PUEDE INTERESAR: Mundial de Pádel: Argentina sigue invicta en Qatar tanto en damas como en varones

Los varones sueperaron a Chile y las damas a Países Bajos

En la rama masculina la Albiceleste ganó el derby sudamericano a Chile: Martin Di Nenno y Federico Chingotto a Walker/Munoz (6-2 6-1), Franco Stupaczuk y Sanyo Gutierrez sobre Valdes/Molina (6-0 6-2) , y Valentino Libaak y Alex Chozas que completaron el pleno con un doble 6-0 a Martinez/Valdivieso.

"Jugar con Martín es algo bellísimo, porque nos encontramos en la pista desde hace una vida y poder competir juntos en un mundial es algo que me gusta muchísimo. El emparejamiento se mantuvo en secreto hasta el último momento y esperaba desde hace tiempo jugar con Martín, pero no es sencillo, nuestro equipo tiene grandes jugadores a nivel individual, y tomar ciertas decisiones siempre es arriesgado. Hoy fue una sorpresa: los capitanes nos dieron la formación y estamos realmente contentos de estar aquí", Federico Chingotto.

padel-mundial qatar-cuartos de final-argentina-chile-masculino.jpg

Delfina Brea y Claudia Jensen celebran su triunfo sobre la dupla neerlandesa y el pase a las semifinales del Mundial de Pádel.

En Damas, Argentina venció 3-0 a Países Bajos: Aranzazu Osoro y Julieta Bidahorria abrieron con un 6-2 6-0 sobre De Vocht/Betz; luego llegaron los otros puntos gracias a Delfina Brea y Claudia Jensen (6-0 6-1 sobre Koek/Luttikhuis), y a Virginia Riera y Daiara Valenzuela (6-2 6-3 sobre Hemmes/Weterings).