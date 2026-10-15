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World Skate Games 2026

María Fausti y Camila Bertuggia, en el top 10 del Mundial de Patinaje Artístico en los World Skate Games 2026

Las mendocinas María Fausti y Camila Bertuggia se ubicaron en el top 10 del Mundial de patinaje artístico que forma parte de los World Skate Games 2026

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Fausti y Bertuggia brillaron en Asunción.

Fausti y Bertuggia brillaron en Asunción.

Las mendocinas María Fausti y Camila Bertuggia tuvieron una destacada participación y se ubicaron en el top 10 del Mundial de patinaje artístico que forma parte de los World Skate Games 2026 de Asunción del Paraguay.

Ambas cerraron una gran participación en la competencia de Solo Dance Junior con dos Free muy buenos ya que Fausti fue 8va. con 69.85 puntos y Bertuggia 9na. con 68.64 puntos.

De esta manera, María Fausti, representante de Andes Talleres, finalizó 7ma. en la clasificación general con 126.87 puntos y Camila Bertuggia, del Atlético Palmira, se ubicó 10ma con un puntaje de 121.11.

Las dos deportistas dejaron bien alto los colores argentinos en Asunción donde las acompañaron no solo sus familias sino también sus entrenadores Cynthia Rinaldoni, Julieta Terruli y Paulo Bustamante.

El top 10 del Mundial junior de patinaje artístico - Solo Dance

  • 1) Albina Kachur (Portugal) 148
  • 2) Ludovica Ambrosino (Italia) 146.94
  • 3) Maria Claudia Parziale (Italia) 142.43
  • 4) Jimena Cervera (España) 140.69
  • 5) Judit Sallent (España) 131.42
  • 6) Michel Upegui (Colombia) 128.95
  • 7) María Fausti (Argentina) 126.87
  • 8) Paloma García Chamorro (Paraguay) 125.76
  • 9) Isabela Amaya (Colombia) 124.15
  • 10) Camila Bertuggia (Argentina) 121.11

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