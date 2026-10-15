María Fausti y Camila Bertuggia, en el top 10 del Mundial de Patinaje Artístico en los World Skate Games 2026

Ambas cerraron una gran participación en la competencia de Solo Dance Junior con dos Free muy buenos ya que Fausti fue 8va. con 69.85 puntos y Bertuggia 9na. con 68.64 puntos.

De esta manera, María Fausti, representante de Andes Talleres, finalizó 7ma. en la clasificación general con 126.87 puntos y Camila Bertuggia, del Atlético Palmira, se ubicó 10ma con un puntaje de 121.11.