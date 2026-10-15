Lucas Martínez brilla en el Mundial de Hockey sobre patines: "Lo sacamos adelante con garra y mucha cabeza"

La Selección Argentina senior masculina, dirigida por José Luis Páez, venció 4 a 1 a Italia en los cuartos de final del Mundial de hockey sobre patines que forma parte de los World Skate Games 2026 de Asunción, Paraguay.
El mendocino Lucas Martínez, autor del último gol en la victoria ante Italia por los cuartos de final del Mundial de Hockey sobre patines, analizó el triunfo y el pasaje a las semifinales de los World Skate Games.
La Selección Argentina senior masculina, dirigida por José Luis Páez, venció 4 a 1 a Italia en los cuartos de final del Mundial de hockey sobre patines que forma parte de los World Skate Games 2026 de Asunción, Paraguay.
El equipo nacional destrabó un desarrollo parejo gracias a un doblete de Gonzalo Romero y tras el descuento de Andrea Malagoli para el conjunto italiano, los mendocinos Facundo Navarro y Lucas Martínez aseguraron la clasificación albiceleste, mientras que el arquero Constantino Acevedo atajó un penal sobre el cierre del partido.
Con este resultado, Argentina jugará este viernes la semifinal frente al ganador del choque entre España y Chile.
La intensidad del rival: "Sabíamos que iba a ser un partido así, muy cerrado, muy táctico. Italia juega muy bien, defiende muy bien y sabíamos que teníamos que tener paciencia".
El valor del triunfo: "Es un partido de cuartos de final, estos partidos son especiales. Por suerte lo sacamos adelante, con mucha garra y mucha cabeza".
La clave: "Mantuvimos la calma cuando ellos se cerraron atrás. Buscamos el hueco, circulamos la bocha y supimos definir en los momentos justos".
El apoyo del público: "La gente nos empuja, se siente el aliento desde afuera. Es un plus extra que tenemos y nos ayuda a no bajar nunca los brazos".
Objetivo cumplido: "El primer objetivo era estar entre los cuatro mejores. Ahora ya estamos en semis y vamos a ir por todo".
Lo que viene: "Esto no termina acá, hay que descansar y preparar el próximo partido con la misma intensidad porque queremos llegar a la final".