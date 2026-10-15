Lucas Martínez brilla en el Mundial de Hockey sobre patines: "Lo sacamos adelante con garra y mucha cabeza"

El análisis de Lucas Martínez tras el pase a semifinales

La intensidad del rival: "Sabíamos que iba a ser un partido así, muy cerrado, muy táctico. Italia juega muy bien, defiende muy bien y sabíamos que teníamos que tener paciencia".

El valor del triunfo: "Es un partido de cuartos de final, estos partidos son especiales. Por suerte lo sacamos adelante, con mucha garra y mucha cabeza".

La clave: "Mantuvimos la calma cuando ellos se cerraron atrás. Buscamos el hueco, circulamos la bocha y supimos definir en los momentos justos".

El apoyo del público: "La gente nos empuja, se siente el aliento desde afuera. Es un plus extra que tenemos y nos ayuda a no bajar nunca los brazos".

Objetivo cumplido: "El primer objetivo era estar entre los cuatro mejores. Ahora ya estamos en semis y vamos a ir por todo".

Lo que viene: "Esto no termina acá, hay que descansar y preparar el próximo partido con la misma intensidad porque queremos llegar a la final".