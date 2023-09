La particular historia de Josefina Mesa, la mendocina campeona mundial de taekwondo

Josefina-Mesa-1.jpg

Mesa, quien fue recibida en Tunuyán por mucha gente, habló de todo.

-¿Qué sentiste al consagrarte campeona mundial?

-El poder lograr el título fue ver todo el progreso reflejado en eso, todo el esfuerzo y sacrificios que se hicieron anteriormente por ver una meta cumplida, que se pudo dar a pesar de todo. Me dio mucha felicidad y emoción de poder haber conseguido eso que tanto siempre quise.

Josefina-Mesa-2.jpg

-¿Cómo te recibieron en Tunuyán después de ganar el título?

-Me recibieron con una caravana, los bomberos, gente de la municipalidad, familiares, amigos, alumnos y hasta gente que no conocía me dieron esa gran bienvenida.

-¿Cuál es tu sueño en este deporte?

-Mi sueño es llegar a transmitirle a la gente la misma emoción y ganas de mejorar todo el tiempo, para que así todos podamos ser un poco mejor cada día, como personas y como deportistas.

-¿Adónde estudiás?

-En este momento estoy en quinto año del secundario de la escuela normal.

Josefina-Mesa-4.jpg

-¿A qué te gustaría dedicarte en tu vida?

-Me estoy preparando para medicina en la parte profesional, pero no quiero dejar todo el taekwondo, ya es parte de mi vida.

-¿A quiénes les dedicás la conquista?

-A toda la gente que me ayudó para que pueda lograrlo, a mi familia, amigos, alumnos, a las mamás de los alumnos por todo el aguante, y a todas las personas que hicieron que se pueda cumplir, no solo con la colaboración de algo, sino también cuando estuvieron presentes con mensajitos y buenas vibras siempre.

Josefina-Mesa-3.jpg

Otros datos de Josefina Mesa

Josefina Micaela Mesa es una destacada atleta oriunda del departamento de Tunuyán, Mendoza, nacida el 4 de julio de 2005. Desde temprana edad, mostró interés y talento en las Artes Marciales y comencó su entrenamiento en Taekwon-Do a los 11 años en la Escuela de Taekwon-Do Yusan Innae de Tunuyán.

A los 14 años, Josefina participó en sus primeros campeonatos interprovinciales.

En el 2019 tuvo su debut internacional en el torneo "Tres Naciones" en la categoría de Cinturón Rojo, realizado en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza, donde logró consagrarse campeona en combate al vencer a Chile en la final.

En diciembre de 2019, recibió el Cinturón Negro - I DAN Internacional de Taekwon-Do ITF, un logro significativo en su carrera deportiva.

En el 2021, fue convocada para representar al país en la World Cup Games 2022 que se desarrolló en el mes de agosto en el Nodo Tecnológico de la Ciudad de Santiago del Estero. Luego de una extensa preparación, logró la doble medalla de Oro hasta convertirse Campeona de la Copa del Mundo: 1er puesto en Formas y 1er. Puesto en Combate.

Así compite Josefina Mesa