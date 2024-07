La dura revelación de la tiradora Fernanda Russo

Russo habló con los medios luego de despedirse de esta competencia e hizo una cruda confesión que poco se conocía. En una entrevista con TyC Sports, la deportista sostuvo: "Muy lejos quedó la Fernanda con pensamientos suicidas después de Tokio y creo que eso es lo más importante”.

Russo confesó que le costó disfrutar de sus logros y desempeños en aquella edición de Tokio. "Cuando me abrazaron me dijeron ‘hiciste una prueba increíble’ y esto es todo lo que había. Me quedé vacía. Sé ahora lo que es disfrutar unos Juegos Olímpicos, después del tercero. ‘Che, se puede mirar para adelante’. Hoy las lágrimas son de emoción".

fernanda russo1.jpg Fernanda Russo finalizó 30° en la prueba de rifle de aire 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La atleta olímpica contó además lo complejo de competir en el alto rendimiento. "Somos nosotros los que estamos parados en la línea, los que quedamos solos. Desde mi lado me encanta poder compartir este tipo de experiencias. Damos muchas otras peleas. De gestión, políticas, de alto rendimiento. El alto rendimiento no entiende de errores o márgenes".

Finalmente, Fernanda Russo concluyó: "Quédense con esto: porque yo hacía tres años cuando fue Tokio no podía pensar que mi vida podía seguir y yo vuelvo a mi casa y tengo una facultad donde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro. Yo terminé de tirar y me sentía viva. El alto rendimiento es un regalo. Porque si no hubiese sido por mi equipo de contención no estaría acá y seguro no estaría respirando. Busquen eso, busquen vivir".