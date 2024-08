“Nosotros tenemos un disparo y tenemos que salir a correr, no tenemos más chance. Soy yo sola y no me salió”.

Los argentinos en el atletismo de los Juegos Olímpicos París 2024

A las 14.05 hora argentina de este domingo Elián Larregina correrá su serie de los 400 metros.

Luego solo quedará la maratón femenina, el domingo 11 de agosto a las 3 hora argentina, con la presencia de Florencia Borelli y Daiana Ocampo.