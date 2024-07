Juegos Olímpicos París 2024: Cómo les fue a los argentinos este miércoles

La selección argentina de vóley venía de perder en sets corridos frente a Estados Unidos en el debut en los Juegos Olímpicos 2024, y este miércoles la derrota la deja complicada para pasar de ronda. Deberá ganarle a Alemania el viernes (a las 4) y esperar otros resultados para aspirar a clasificar a la siguiente ronda como mejor tercero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/1818634759293096169&partner=&hide_thread=false La Selección cayó con Japón en el segundo partido en París 2024



ARG 1-3 JPN

16-25, 22-25, 25-18, 23-25



Facundo Conte, máximo anotador argentino con 19 puntos



Próximo partido: 02/8 a las 4 hs ante Alemania



Más infohttps://t.co/DW1VDEwgMx — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) July 31, 2024

Caída de Sebastián Báez en tenis

El tenista argentino Sebastián Báez (12° preclasificado) cayó por 7-5 y 6-1 ante el griego Stefanos Tsitsipas (8°) en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos 2024. De esta manera el único representante en carrera es Francisco Cerúndolo.

Báez pudo oponerle buena resistencia a Tsitsipas en el primer set. Incluso llegó a tener una ventaja de 5-3, pero flaqueó en el momento importante y terminó cayendo por 7-5.

A partir de aquel 3-5, el griego ganó ocho games de manera consecutiva, lo que explica lo abultado que fue el marcador en el segundo set, que terminó 6-1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vgrigera_/status/1818609291621736626&partner=&hide_thread=false Sebastián Báez cayó 5-7, 1-6 ante Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda de #Paris2024.



Sacó 5-4 en el primer set. Desde allí se apagó por completo y el griego, intratable, ganó ¡ocho! games consecutivos.



@PrensaCOA pic.twitter.com/E9zr3nc0tS — Victorio Grigera (@vgrigera_) July 31, 2024

Biagioli fue 47ª en el Triatlón

En el triatlón, Romina Biagioli tuvo una accidentada performance y terminó en la 47° posición, con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 36 segundos.

El podio en el triatlón estuvo conformado por la francesa Cassandre Beaugrand (oro), la suiza Julie Derron (plata) y la británica Beth Potter (bronce).

Tras su participación, Biagioli analizó: “A la caída (en bicicleta) no la pude evitar, perdí la caramañola donde tenía los carbos; en la otra solo tenía un poquito de agua… Estoy contenta de haber levantado, pero tuve dos caídas delante mío y al bajarme a correr no me quedaba nada”.

Eliminaciones en remo y natación

En lo que respecta al remo, los argentinos Evelyn Silvestro, Sonia Baluzzo, Alejandro Colomino y Pedro Dickson quedaron últimos en sus semifinales del doble par ligero femenino y masculino, respectivamente.

Silvestro y Baluzzo registraron un tiempo de 7:33,41 y quedaron muy lejos de la quinta posición.

Lo mismo ocurrió con Colomino y Dickson, que tardaron 6;51,59 y quedaron muy lejos de la penúltima posición.

Por último, en natación, la nadadora Macarena Ceballos terminó séptima en su eliminatoria de los 200 metros pecho y no pudo acceder a las semifinales.