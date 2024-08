Juegos Olímpicos de París 2024: Agustín Verenice obtuvo un diploma en la final de remo

El cuarto puesto lo compartió con el bielorruso Uladzislau Kravets, quien alcanzó la misma marca de tiempo. El checo Josef Dostál se llevó la medalla de oro, el húngaro Ádám Varga fue de plata y, su compatriota Bálint Kopasz, fue de bronce.

En semifinales, Agustín Verenice finalizó 2° en su serie, con un tiempo de 3:28.18. Fue el segundo mejor de todas la semifinales, detrás del húngaro Adam Varga.

Verenice 3.jpg Agustín Verenice se mostró emocionado tras obtener el diploma olímpico en la final de canotaje de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Lo di todo y lo había dicho que el objetivo era poder ver mi actuación. Porque la actuación de Tokio todavía no la pude ver. Ahora estoy contento. Me sentí bien en la semifinal, la dominé por completo. Pero lo cierto es que me cuesta mucho cuando hay una prueba con una hora y media de pausa hasta la final. La verdad es que no tenía el mismo power. Ahora voy a poder ver esta final con mis amigos", expresó tras concluir la final. El argentino corrió las semifinales a las 6 de la mañana y, casi dos horas después, disputó la final. Ante tremenda exigencia, la actuación de Agustín Verenice en estos Juegos Olímpicos de París 2024 resulta estelar.

►Te puede interesar: Juegos Olímpicos de París 2024: La Selección de España ganó el oro en fútbol. Segundo, Francia

"Siento un orgullo impresionante. Fue muchísimo el esfuerzo. Hace cuatro meses que no estoy en casa, que no puedo comer un asado con mi familia. Todo es para sacar el máximo acá. Todo para competir contra mi máximo enemigo, que soy yo. Soy muy cruel. Así que este cuarto puesto sabe como una medalla", concluyó el bahiense de 29 años.

Brenda Rojas también logró un resultado histórico en su carrera

brenda rojas.jpg Brenda Rojas también tuvo una gran actuación en canotaje en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

La oriunda de San Pedro también disputó esta madrugada las semifinales en K1 500 Femenino y alcanzó el sexto puesto con un tiempo de 1:53.35. De esta manera avanzó a la Final C, en la cual terminó en el cuarto puesto con un tiempo de 1:53.88 y se posicionó entre las 20 mejores de la competencia.

La joven de 25 años también tuvo una mejor actuación respecto de Tokio 2020 - donde se quedó en semifinales- y se despidió de los Juegos Olímpicos de París 2024.