Flag Football, una modalidad que crece en Mendoza

"El flag football comparte algunas reglas con el fútbol americano que vemos en televisión, pero la particularidad es que no existe el tackle sino que se remplaza por dos banderas que van en un cinturón atado a la cintura de cada jugador. Cuando el defensor quita una de estas banderas se considera que es un tackle", contó Vázquez.

flag football 2.jpg Representantes del flag football de Mendoza estuvieron de visita en Pará Todo por Canal 7

Al no tener contacto físico, el flag football ofrece la posibilidad de competencias mixtas, pero Julieta aclaró: "Acá no se está jugando mixto, pero se hace más atractivo que no haya golpes. En Mendoza hay 5 equipos femeninos y tenemos una liga competitiva".

Respecto de los hombres, Guerrero agregó: "Este fin de semana tuvimos la primera fecha de un torneo amistoso. El fútbol americano en Mendoza lleva unos cuantos años, y ahora estamos incursionando en esta especialidad".

FLAG FOOTBALL, un deporte innovador

"Los dos son deportes inclusivos, los puede jugar cualquier persona y no hace falta saber nada previamente. Es sencillo de aprender", dijo Vázquez y respecto a las edades aclaró: "Por ahora estamos con una categoría única, a partir de los 16 años".

El flag football se juega 5 contra 5, en una cancha de menores dimensiones y Guerrero compara: "Es como el fútbol 5 y el fútbol de 11".

Para los interesados en sumarse los entrenamientos que son los martes y jueves a las 18.30 y los sábados a las 17.15, al costado de los Portones del Parque General San Martín.