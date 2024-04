El Masters de Augusta comenzará con Emiliano Grillo y sin Ángel Cabrera

El escenario será la atractiva cancha de par 72 y 7555 yardas del Augusta National Golf Club, en Georgia, Estados Unidos, construida por el golfista amateur Bobby Jones en 1932, un lugar sagrado donde el mayor ganador de chaquetas verdes es Jack Nicklaus, seis veces campeón.

Esta edición contará con la participación Tiger Woods, ganador del torneo en cinco ocasiones. Asimismo, estarán presentes los mejores golfistas del ranking mundial como Scottie Scheffler y Rory Mcllroy, y el español Jon Rahm, defensor del título.

Recuerdos del Masters de Augusta

Porqué Ángel Cabrera no podrá jugar el Masters de Augusta

Ángel Pato Cabrera no jugará el Masters de Augusta en Estados Unidos, ya que se le negó el ingreso a ese país tras ser denunciado por violencia de género entre 2017 y 2018.

El nacido en Córdoba, no fue detenido, pero sí la Justicia lo obligó a solicitar permiso para viajar al exterior. Como hizo caso omiso a dicho pedido en 2020, se pidió la captura internacional del golfista, que se produjo en enero de 2021 en Brasil.

La nueva bolsa de Emiliano Grillo para el Masters

Tras ser condenado a 3 años y 10 meses de prisión, luego de cumplir los dos tercios fue beneficiado con la libertad condicional, lo que le permitió volver al ruedo.

Pese a que a finales del 2023 el PGA le levantó la suspensión y lo habilitó a participar del Champions Tour y del Masters de este año, como ex campeón, le negaron el ingreso a Estados Unidos ya que su visa fue rechazada.

"Se ha solicitado más información y se proporcionará a la embajada en breve. La decisión final sobre el visado tardará no menos de 8 a 10 semanas. No estará en el Masters", fue lo que respondió el ex representante del golfista Manuel Tagle.

El Masters de Augusta por ESPN y Star Plus

Miércoles 10

16:00 Torneo Par 3 ESPN3 y Star+

Jueves 11

11:00 Primera vuelta ESPN3 y Star+

15:45 Primera vuelta ESPN2 y Star+

Viernes 12

11:00 Segunda vuelta ESPN3 y Star+

15:45 Segunda vuelta ESPN2 y Star+

Sábado 13

15:45 Tercera vuelta ESPN2 y Star+

Domingo 14