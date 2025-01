Ejemplo de superación: la campeona de taekwondo que vende ensaladas de fruta para poder competir

taekwondo-priscila rodrigues-04.jpg Priscila Rodríguez, el personaje de las playas de la costa atlántica, con su chiringuito de ensaladas de fruta. Con las ganancias busca solventar los gastos de su carrera deportiva.

El ejemplo de superación de Priscila y la solidaridad de los veraneantes

Después de un brillante 2024, Priscila recibió la oportunidad de ampliar su conocimiento y habilidades en su deporte gracias a un prestigioso Campus de Entrenamiento que se llevará a cabo en febrero en la provincia de Corrientes. Sin embargo, la escasez de sponsors y la presión económica amenazan con poner en riesgo este sueño, del que ella ha decidido no desistir y posicionarse como ejemplo de superación.

Para poder financiar su viaje, Priscila dedica sus horas a ofrecer ensaladas de frutas todos los días en Costanera y Libertador, en la localidad de Mar de Ajó. Su esfuerzo y dedicación son un claro ejemplo de cómo la pasión por el deporte puede superar las adversidades.

"La idea de salir a vender ensaladas de frutas surgió con mí papá ya que veíamos que se venía un año muy intenso llenó de torneos", comentó la protagonista en exclusivo a la Agencia de Noticias Argentinas.

En este sentido, Priscila valora el gesto de sus compradores: "Me está yendo súper bien vendiendo las ensaladas, la gente colabora muchísimo".

Bajo la dirección de Gabriel Krause, entrenador del equipo de Taekwondo del Partido de La Costa, Priscila estará acompañada por dos compañeras más en la travesía que comenzará el 19 de febrero y concluirá el 24 del mismo mes.

taekwondo-priscila rodrigues.jpg La vitrina de trofeos de taekwondo ya le queda chico a Priscila, el personaje del verano.

"El costo es mucho. Nosotros mismos no lo podemos pagar, más que después vendrán los viajes a otros países y se necesita mucho dinero para poder participar", reveló la campeona provincial y tricampeona nacional.

Con una carrera destacada, ya que ostenta de tener un título y un subcampeonato internacional, lo que la convierte en la mejor de su categoría, tendrá próximamente competencias internacionales en Chile y Perú.

"La disciplina para mí es esto, salir a vender para poder pagar los viajes, ser responsable con la comida y la dieta estricta que esté deporte conlleva. Soy constante y disciplinaria con los entrenamientos y compromisos que tengo por delante", destacó Priscila.

Fiel a su estilo en la disciplina, la deportista va al frente y lucha por su sueño, en el cual tiene como pilares a su familia, su constancia, dedicación y del que quiere hacer parte al pueblo argentino, al cual ya representó y volverá hacerlo en el corto período.

La recurrente historia de la falta de recursos para los deportistas

Es conocida la anécdota de la leyenda del vóleibol argentino Daniel Castellani, que dirigiendo un equipo de Polonia, fue consultado por el minstro de deportes de aquel país, sobre cómo hacen los argentinos para destacarse en el deporte mundial. "Yo soy secretario de deportes de Polonia; tenemos la misma cantidad de habitantes, cuatro veces más presupuesto que ustedes y ustedes ganan en fútbol, en básquet, en voley, en hockey, en judo'". El ex capitán de la selección argentina de vóleibol y medallista olímpico en Seul '88 reflexionó y explicó sobre la pasión del deportista y el esfuerzo. "No hay plata, no hay programa, pero hay lo que no tienen otros países, que es la pasión. Si en un club no hay pelotas se hace una rifa y en una semana están las pelotas. Los padres venden panchos, alfajores, rifas, y aparecen las cosas", dijo.

También se revelan actualmente anécdotas del astro futbolístico Diego Armando Maradona, y la cantidad de atletas amateurs a los que apoyó económicamente y en silencio para que representaran al país.