Desastrosas condiciones en la Villa Olímpica: un nadador campeón apareció durmiendo al aire libre por las malas condiciones del alojamiento

En la delegación argentina, quien se pronunció bastante fastidioso fue Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7. "Hacíamos colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento. Obviamente por eso no entran por ahí muchas figuras a la Villa Olímpica porque pasa esto con la comida", relató en primera instancia. Luego, el entrenador agregó: "Hacía 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad que no podés dormir con 35 grados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Los ventiladores ecológicos no enfriaban nada". “Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia. Hostilidad, estadios, la gente que recibía insultos en la calle, familiares y amigos, la verdad que no me quedo con nada de París”, sentenció Gómez Cora.

carne villa olimpica.jpg La comida fue otra de las quejas que hicieron los atletas.

La tenista estadounidense Coco Gauff fue otra de las figuras que se expresó al respecto. De hecho, el equipo norteamericano de tenis abandonó las instalaciones porque, según relató la número 2 del mundo, las habitaciones eran "demasiado estrechas", además de expresar lo siguiente: "Es increíble que en este tiempo tengamos que compartir dos baños entre 10 atletas. ¿Quién tuvo la genial idea? ¿No saben que nuestro tiempo es valioso?". Simón Biles aportó su versión al contar en Tik Tok que las camas "apestaban", pero que su equipo había logrado conseguir otro tipo de colchones.

villa olimpica.jpg

Andy Anson, el jefe de la Asociación Olímpica Británica, relató que debieron solicitar de manera urgente que los chefs de la Villa Olímpica revisaran la manera de cocinar los alimentos. “No hay suficientes de ciertos alimentos: huevos, pollo, ciertos carbohidratos, y luego está la calidad de la comida, con carne cruda siendo servida a los atletas”, reveló a The Times.

Entre todos estos testimonios, Thomas Ceccon, medallista de oro en los 100 metros espalda, apareció durmiendo en las afueras de las instalaciones de la Villa Olímpica, al aire libre, luego de que fuera uno de los primeros en pronunciarse en contra de las condiciones edilicias y de servicios de la Villa.

ceccon.jfif

“No hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala”, dijo el nadador luego de no lograr clasificar a la final de 200 metros de espalda. “Muchos atletas se mudan por esta razón: no es una coartada ni excusa, es la realidad de lo que tal vez no todos saben. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba demasiado cansado”, manifestó el atleta.

En ese contexto, se lo encontró en las últimas horas reposando en un parque al aire libre buscando una suerte de alivio ante el calor y las malas condiciones que revelaron varios deportistas.