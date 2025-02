Cuánto ganó Emiliano Grillo tras su hoyo en uno ante el público más ruidoso del PGA Tour

Embed - SLAM DUNK HOLE-IN-ONE on Stadium hole at WM Phoenix Open

El propio Grillo no ocultó su emoción y festejó con efusividad junto a su compañero de recorrido, el puertorriqueño Rafael Campos, con quien protagonizó un choque de pecho al mejor estilo de la NBA.

“Quiero decir que fue ruidoso. Fue muy ruidoso. Hubo muchas emociones. No sabía qué hacer. Pasaron muchas cosas. Me encantó ver cómo la cerveza caía al green. Eso fue lo que más disfruté”. “Quiero decir que fue ruidoso. Fue muy ruidoso. Hubo muchas emociones. No sabía qué hacer. Pasaron muchas cosas. Me encantó ver cómo la cerveza caía al green. Eso fue lo que más disfruté”.

El premio de Emiliano Grillo en el Phoenix Open tras su hoyo en uno

Con su hoy en uno, Emiliano Grillo terminó la segunda vuelta con un score 69 (-2) para pasar el corte con lo justo y jugar el fin de semana.

Aunque solo está a 8 golpes de los líderes, el argentino comparte el puesto 72 en el torneo que reparte 9,2 millones de dólares en premios y por ahora estaría cobrando un cheque de 18.500 dólares.