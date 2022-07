Campeonato Argentino de tenis de mesa: Mendoza ganó 9 títulos en dobles

WhatsApp Image 2022-07-15 at 8.41.16 PM.jpeg Mendoza sumó otros 9 títulos en el Campeonato Argentino de tenis de mesa

Entre los destacados en hombres aparece por supuesto el olímpico Gastón Alto, que acompañado de Santiago Lorenzo y Candela Molero, se consagró en las dos ramas donde se presentó. Después cantaron victoria Luciano Alto y Pedro Chávez (sub 23), Tomás Sanchi y Tomás Saavedra (sub 19) y Gianni Piruzzi y Julián Alto (sub 9).

Por su parte, del lado de las mujeres, la historia la escribieron Teresita e Inés Haddad (sub 11), en tanto que las foráneas de Chaco (mayores) y Santa Fe (sub 23) relegaron al segundo puesto del podio a los binomios mendocinos Candela Sanchi -Candela Molero y Candela y Paula Romero, respectivamente.

WhatsApp Image 2022-07-15 at 8.41.15 PM.jpeg Las duplas mendocinas dominaron la jornada en el Aconcagua Arena

Por último, en los mixtos, a lo de Alto se le sumaron los triunfos de Luciano Alto y Candela Romero (sub 23), Tomás y Candela Sanchi (sub 19) y Valentino Villegas y Rocío Tillar (sub 9).

La acción del Campeonato Argentino de tenis de mesa continuará este sábado con encuentros individuales, a partir de las 10, y con entrada libre y gratuita para el público que quiera asistir al Aconcagua Arena.

Campeonato Argentino de tenis de mesa

Finales – Dobles

Caballeros

-Mayores-

Mendoza 3 – 1 Buenos Aires (Gastón Alto – Santiago Lorenzo / Martín Bentancor – Leandro Fuentes)

-Sub 23-

Mendoza 3 – 2 Buenos Aires (Luciano Alto – Pedro Chávez / Leoncio Fernández – Santiago Joszpe)

-Sub 19-

Mendoza 3 – 0 Mendoza (Tomás Sanchi – Tomás Saavedra / Franco Villarroel - Álvaro Núñez)

-Sub 9-

Mendoza 3 – 0 Mendoza. (Gianni Piruzzi – Julián Alto / Juan Cavagnaro – Bernardo Farrugia)

Damas

-Mayores-

Chaco 3 – 2 Mendoza (Ana Codina – Camila Kaizoji / Candela Sanchi – Candela Molero)

-Sub 23-

Santa Fe 3 – 0 Mendoza (Muriel Rajmil – Valentina Parola / Candela Romero – Paula Romero)

-Sub 11-

Mendoza 3 – 0 Mendoza (Teresita Haddad – Inés Haddad / Prunella Pedernera – Candela Albano)

Mixtos

-Mayores-

Mendoza 3 – 0 Santa Fe (Gastón Alto – Candela Molero / Nicolás Galvano – Muriel Rajmil)

-Sub 23-

Mendoza 3 – 1 Santa Fe (Luciano Alto – Candela Romero / Tomás Riestra – Valentina Parola)

-Sub19-

Mendoza 3 – 0 Buenos Aires (Tomás Sanchi – Candela Sanchi / Nicolás Callaba – Alma Marcial)

-Sub 9-

Mendoza 3 - 0 Mendoza (Valentino Villegas – Rocío Tillar / Gianni Piruzzi – Alba Piruzzi)