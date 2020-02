Buena labor de Mendoza en la primera jornada del Grand Prix Vendimia

Los jugadores menores de Mendoza lograron excelentes resultados en la primera jornada del Grand Prix Vendimia de tenis de mesa, que se disputa en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras.

Hubo una muy buena concurrencia en el gimnasio lasherino, que se llenó de clima y ruido de “ping pong” durante toda la jornada.

Jugadores de distintas partes del país se dieron cita en Mendoza, para dar lo mejor en el primer gran torneo nacional de la temporada 2020.

Este viernes fue el turno de las categorías menores, donde Mendoza –que fue una de las delegaciones con mayor cantidad de inscriptos- dio un paso al frente al colocar a varias de sus paletas jueveniles en zona de podio.

Sin embargo, lo mejor está por venir ya que para este sábado, desde las 10, se aguardan las finales en las divisiones sub 18, sub 15, sub 13 y sub 11.

La jornada del sábado promete muchas atracciones, porque además de las finales menores, será el turno de los más grandes, ya que se disputarán las categorías sub 23, a partir de las 14,30 y la máxima categoría, donde estarán varios de los mejores jugadores del país.

El Grand Prix de Mendoza es uno de los 12 campeonatos nacionales dentro del calendario deportivo de la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

Soledad Tenzi, profesora de Regatas e integrante de la Comisión Organizadora, expresó que "estamos muy contentos porque pudimos hacer este torneo. Estamos con muchos chicos, de Valle de Uco, San Rafael y del centro de Mendoza. Es importante tener un semillero y nosotros lo tenemos. Y nos vamos a enfrentar con los mejores jugadores del país".

Fotos y fuente: Federación Mendocina Tenis de Mesa