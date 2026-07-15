"No soy mufa": el polémico gesto de Speed para perjudicar a la Selección argentina vs Inglaterra

“Demostré que no soy mufa, así que ahora apoyo orgullosamente a Inglaterra”



Speed llegó al estadio para ver el partido de Argentina, usando la camiseta inglesa y mostrando que tiene su bandera pintada en la espalda pic.twitter.com/obUMHjUG0K — PaseClave (@paseclave__) July 15, 2026

"Demostré que no soy mufa, así que ahora apoyo orgullosamente a Inglaterra", disparó el influencer sin filtros. Speed arrastra una pesada fama de traer mala suerte a cada equipo que decide alentar desde las tribunas, acumulando una racha de derrotas de los seleccionados que apoya de manera presencial.

El streamer mostró que apoya a Inglaterra abiertamente.

Siguiendo la lógica de lo que pasó en la instancia pasada con la Selección argentina, y lejos de ser un halago para los europeos, el gesto del streamer es una declaración de guerra encubierta: se puso la camiseta inglesa con el único objetivo de transmitirle su supuesta energía negativa para que queden eliminados.

La reacción de los hinchas argentinos

Como era de esperarse, la reacción de los fanáticos argentinos no tardó en inundar las plataformas digitales. Sin embargo, lejos de desatar la indignación por vestir los colores británicos en un partido con tanta carga histórica, el insólito intento de perjuicio de Speed fue recibido con una catarata de memes, risas y aprobaciones virtuales por parte del público nacional.

Los hinchas argentinos, fieles creyentes de las cábalas, la mística y el ya sagrado "anulo mufa", celebraron la ocurrencia del streamer como si se tratara de un aliado inesperado. Para muchos, que Speed intente sabotear al conjunto europeo usando su propia mala suerte es el mejor blindaje posible para que el equipo nacional continúe su sólido andar