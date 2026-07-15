En la previa del decisivo partido entre la Selección argentina e Inglaterra, la tensión y el folclore futbolero están al rojo vivo. Las redes sociales aportaron una de las perlitas más desopilantes e inesperadas del torneo de la mano de Speed, el siempre polémico y extravagante streamer estadounidense.
"No soy mufa": el polémico gesto de Speed para perjudicar a la Selección argentina vs Inglaterra
En la antesala del trascendental cruce ante Inglaterra, el excéntrico creador de contenido volvió a ir contra la Selección argentina
Vestido con la camiseta de la Selección de Inglaterra, y a diferencia de lo que hizo en los cuartos de final de la Scaloneta frente a Suiza, luciendo la bandera británica pintada en toda su espalda, el joven decidió desafiar la lógica del fútbol con una audaz jugada mística que, en realidad, esconde una trampa.
Speed, otra vez contra la Selección argentina
Fiel a su estilo provocador, el norteamericano no tardó en argumentar el porqué de su llamativa vestimenta frente a los micrófonos y las cámaras que lo rodeaban en las inmediaciones del estadio.
"Demostré que no soy mufa, así que ahora apoyo orgullosamente a Inglaterra", disparó el influencer sin filtros. Speed arrastra una pesada fama de traer mala suerte a cada equipo que decide alentar desde las tribunas, acumulando una racha de derrotas de los seleccionados que apoya de manera presencial.
Siguiendo la lógica de lo que pasó en la instancia pasada con la Selección argentina, y lejos de ser un halago para los europeos, el gesto del streamer es una declaración de guerra encubierta: se puso la camiseta inglesa con el único objetivo de transmitirle su supuesta energía negativa para que queden eliminados.
La reacción de los hinchas argentinos
Como era de esperarse, la reacción de los fanáticos argentinos no tardó en inundar las plataformas digitales. Sin embargo, lejos de desatar la indignación por vestir los colores británicos en un partido con tanta carga histórica, el insólito intento de perjuicio de Speed fue recibido con una catarata de memes, risas y aprobaciones virtuales por parte del público nacional.
Los hinchas argentinos, fieles creyentes de las cábalas, la mística y el ya sagrado "anulo mufa", celebraron la ocurrencia del streamer como si se tratara de un aliado inesperado. Para muchos, que Speed intente sabotear al conjunto europeo usando su propia mala suerte es el mejor blindaje posible para que el equipo nacional continúe su sólido andar