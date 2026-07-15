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MUNDIAL 2026

Galería: así se vive en Mendoza el duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección Argentina juega este miércoles contra Inglaterra la semifinal del Mundial 2026 y los mendocinos coparon las calles céntricas

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Así lució la avenida Arístides Villanueva antes del inicio de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina y su par de Inglaterra.

Así lució la avenida Arístides Villanueva antes del inicio de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina y su par de Inglaterra.

Nuevamente este miércoles, y como durante todo el Mundial 2026, el encuentro entre la Selección argentina e Inglaterra, por las semifinales mundialistas, tuvo como punto de encuentro a hinchas mendocinos haciendo el aguante en la avenida Arístides Villanueva de nuestra capital.

El combinado de argentina y la Selección de Inglaterra disputan la segunda semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026, buscando clasificar a la final del domingo, a las 15, donde espera España, verdugo de Francia.

Galería de hinchas viendo a la Selección argentina contra Inglaterra

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

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Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

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