Ismaël Koné, de Canadá, sufrió la lesión más dolorosa del Mundial 2026

Durante el festejo, Saliba exhibió con emoción la camiseta número 8 de Koné ante los hinchas. De esta manera quedó demostrada la unión del grupo ante la dolorosa lesión sufrida por el hombre del Sassuolo Calcio, de la Serie A de Italia.

Si bien falta el parte médico oficial por parte del seleccionado canadiense, el futbolista le puso punto final a su participación en el Mundial 2026. Desde ahora, comenzará a pensar en su larga recuperación.

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El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Con este abultado resultado, Canadá encamina su rumbo hacia los 16avos de final del Mundial 2026. Tras haber igualado 1-1 frente a Bosnia en el debut, los anfitriones suman cuatro puntos y una excelente diferencia de gol a su favor.

Su próximo objetivo será definir el liderazgo del Grupo B ante Suiza, selección que también suma cuatro puntos luego de vencer 4-1 a Bosnia en el segundo turno de este jueves (el primero fue el empate entre República Checa y Sudáfrica).