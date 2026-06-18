Canadá dio un paso clave hacia los 16avos de final del Mundial 2026 tras golear por 6-0 a Qatar en la segunda fecha del Grupo B. Sin embargo, el contundente triunfo dejó una pésima noticia para los anfitriones debido a la grave lesión sufrida por el mediocampista Ismaël Koné durante el complemento.
Ismaël Koné, de Canadá, sufrió la lesión más dolorosa del Mundial 2026
Pese al 6-0 de Canadá ante Qatar, la mala noticia de la jornada se dio con la dolorosa lesión de Koné, quien se perderá lo que resta del Mundial 2026
El lamentable episodio tuvo lugar a los 9 minutos del segundo tiempo, cuando Assim Madibo barrió la pierna izquierda del canadiense, provocándole una impactante lesión. Esta dura acción le costó la tarjeta roja al futbolista catarí, dejando a su equipo con nueve hombres tras la expulsión previa de Homam Al-Amin al cierre del primer tiempo.
La lesión más impactante del Mundial 2026
La situación conmovió profundamente a los futbolistas de la Selección de Canadá, quienes no tardaron en rendirle homenaje a su compañero. Inmediatamente después del incidente, Nathan-Dylan Saliba ejecutó un tiro libre que pegó en el palo izquierdo y se metió de lleno en el arco defendido por Mahmoud Abunada.
Durante el festejo, Saliba exhibió con emoción la camiseta número 8 de Koné ante los hinchas. De esta manera quedó demostrada la unión del grupo ante la dolorosa lesión sufrida por el hombre del Sassuolo Calcio, de la Serie A de Italia.
Si bien falta el parte médico oficial por parte del seleccionado canadiense, el futbolista le puso punto final a su participación en el Mundial 2026. Desde ahora, comenzará a pensar en su larga recuperación.
Con este abultado resultado, Canadá encamina su rumbo hacia los 16avos de final del Mundial 2026. Tras haber igualado 1-1 frente a Bosnia en el debut, los anfitriones suman cuatro puntos y una excelente diferencia de gol a su favor.
Su próximo objetivo será definir el liderazgo del Grupo B ante Suiza, selección que también suma cuatro puntos luego de vencer 4-1 a Bosnia en el segundo turno de este jueves (el primero fue el empate entre República Checa y Sudáfrica).