Francia supo aprovechar a un encendido Kylian Mbappé y arrancó el Mundial 2026 ganándole a Senegal

A los 24' llegó la jugada más clara de gol, y fue para Senegal. Desborde del punta Nicolas Jackson, tras una pérdida de Francia en medio campo, y al entrar al área remató de zurda, la pelota dio en el palo, luego en la espalda del arquero galo, y se fue al córner.

futbol-mundial 2026-francia-senegal-mbappe-koulibaly-01 Mbappé le ganó finalmente el duelo a Koulibaly y anotó su gol número 13 3n Mundiales, igualando la marca de LIonel Messi.

Antes del final del primer tiempo los Bleus defendían en su propio campo, presionado por los africanos, que mantuvieron el control del balón hasta los últimos cinco minutos, cuando Dembelé y Mbappé llegaron con peligro.

Sin embargo, otra recuperación senagalesa y y transición por la banda izquierda, permitió que le llegara un centro preciso de Sadio Mané a Ismaila Sarr, que de frente al arco falló en su remate y la pelota se fue por arriba del travesaño. Las dos jugadas más peligrosas del período fueron de los africanos.

Kylian Mbappé rompió el cero en el complemento

El complemento mostró mayor presión de Francia, que derivó en algunos errores del ataque de los africanos. Eso hizo que comenzara a crecer la figura del arquero Edouard Mendy. A los 50', primero fue un remate franco de Olise, entrando en diagonal, y seis minutos después, la salvada fue frente a Kylian Mbappé.

A los 60' los franceses reclamaron un falta a Mbappé ingresando al área, que fue sugerida por el el VAR, que en definitiva le dio la razón al árbitro australiano Alireza Faghani, que no había "comprado" el reclamo del goleador del Real Madrid.

Embed - ¡DOBLETE DE MBAPPÉ PARA QUE FRANCIA SAQUE CHAPA DE CANDIDATO! | Francia 3-1 Senegal | RESUMEN | M17

►GOL DE FRANCIA: Lo que pintaba, finalmente maduró, y las buenas asistencias de Michael Olise esta vez terminaron en gol. A los 65' le llegó el pase filtrado a Kylian Mbappé, corriendo en diagonal, que le dio de primera al segundo palo y abrió el marcador.

Dos minutos después, Nicolas Jackson pudo mandar la pelota al fondo del arco de Mike Maignan, pero la conquista que podría haber sido el empate, fue anulada por posición adelantada del delantero senegalés del Bayern Múnich.

► GOL DE FRANCIA: A los 81 minutos Francia demostró su contundencia, y en otra jugada similar a la del gol de Mbappé, llegó el toque sutil de Bradley Barcola, recibiendo el pase filtrado en diagonal. Segundo gol de los dirigidos por Didier Deschamps y partido liquidado.

► GOL DE SENEGAL: Ya en tiempo de descuento -94'- Ibrahim Mbaye le puso suspenso a los minutos finales, con una corrida que sorprendió a la defensa, y un posterior zapatazo que se clavó arriba y dejó sin chances al 1 francés.

► GOL DE FRANCIA: Pero la alegría africana duró poco, ya que tras el saque desde el medio, Kylian Mbappe probó a plena carrera, y desde más de 20 metros la clavó al ángulo, para no dejar dudas sobre el triunfo galo en su debut.

Algunos números de la Selección de Francia

Este fue el vigésimo partido de Didier Deschamps como técnico en una Copa mundial, igualándole con Bora Milutinovic, Oscar Tabarez y Mario Zagallo. Solo tres entrenadores han dirigido más partidos en el torneo.

como técnico en una Copa mundial, igualándole con Bora Milutinovic, Oscar Tabarez y Mario Zagallo. Solo tres entrenadores han dirigido más partidos en el torneo. Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en este inicio de la Copa Mundial 2026, superando así a Just Fontaine como máximo artillero galo en el torneo. Fontaine, eso sí, logró sus 13 en una sola edición, Suecia 1958