Estados Unidos aprovechó un gran primer tiempo para vencer a Australia y asegurar el pasaje a 16avos. de final

Sin embargo, una recuperación y larga corrida de Balogun por la otra banda, izquierda, generó el primer gol de los locales. El volante picó y ganó en velocidad, llegó a los metros finales, tiró el centro, y Burgess, que entraba en malón con otros defensores, la punteó contra su propia valla.

Las Aguilas estadounidenses siguieron dominando el juego, ante un equipo oceánico tirado totalmemnte atrás y buscando jugar sus fichas en alguna contraofensiva.

Antes del final del primer tiempo, Estados Unidos volvió a golpear. Esta vez fue tras una pelota parada: tiro libre desde la derecha, que fue cedida a Sergiño Dest, y el remate potente de este dio en un defensor, y el rebote habilitó a Tillman, que la empujó al gol. Tras las protestas por supuesta posición adelantada, el VAR confirmó la conquista y el 2 a 0 local.

El delantero de Estados Unidos Ricardo Pepi (9) disputando una pelota en lo alto con Alessandro Circati.

El complemento no fue ni una sombra del buen primer tiempo. Entre la impotencia de Australia, con pocos argumentos como para inquietar al local, pese a jugar en campo rival; y con un Estados Unidos que se conformó con la ventaja, y poco a poco se retrasó; directamente los segundos 45 minutos estuvieron de más y fue sólo un trámite.