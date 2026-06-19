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MUNDIAL 2026

Estados Unidos aprovechó un gran primer tiempo para vencer a Australia y asegurar el pasaje a 16avos. de final

Estados Unidos jugó su segundo encuentro por el Grupo D del Mundial 2026 contra Australia y ganó 2 a 0. Los de Pochettino ya están en playoffs del Mundial 2026

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Dos de dos. Estados Unidos le ganó a Australia y puso un pie en los 16avos. de final del Mundial 2026.

Dos de dos. Estados Unidos le ganó a Australia y puso un pie en los 16avos. de final del Mundial 2026.

Estados Unidos, uno de los anfitriones de esta Copa Mundial de Fútbol 2026, enfrentó a otro de los que arrancó su paso ganando en el Grupo D, Australia, y logró un triunfo que le aseguró el pasaje a los 16avos. de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El partido entre estadounidenses y australiano se disputó en el estadio Lumen Field, de la ciudad de Seattle, bajo el arbitraje del alemán Felix Zwayer. Con los goles de Burgess -en contra- a los 10', y de Malik Tillman, a los 43' los dirigidos por Mauricio Pochettino suman dos triunfos y 6 puntos. Los anfitriones golearon 4 a 1 a Paraguay en el debut mundialista.

Folarin Balogun (20) jugó un gran partido y se mostró punzante en la ofensiva estadounidense. De una corrida suya nació la apertura del marcador sobre Australia.

Folarin Balogun (20) jugó un gran partido y se mostró punzante en la ofensiva estadounidense. De una corrida suya nació la apertura del marcador sobre Australia.

Estados Unidos mostró superioridad y buen fútbol ante Australia

Luego de un arranque con incertidumbres por algún balón perdido en elo minutos iniciales, poco a poco Estado Unidos comenzó a desplegar un futbol de toque, dinámico y atractivo, en especial por la banda derecha, donde triangularon McKennie, Dest o Balogun, desorientando a la defensa australiana y generando entusiasmo en las atestadas tribunas.

Sin embargo, una recuperación y larga corrida de Balogun por la otra banda, izquierda, generó el primer gol de los locales. El volante picó y ganó en velocidad, llegó a los metros finales, tiró el centro, y Burgess, que entraba en malón con otros defensores, la punteó contra su propia valla.

Las Aguilas estadounidenses siguieron dominando el juego, ante un equipo oceánico tirado totalmemnte atrás y buscando jugar sus fichas en alguna contraofensiva.

Antes del final del primer tiempo, Estados Unidos volvió a golpear. Esta vez fue tras una pelota parada: tiro libre desde la derecha, que fue cedida a Sergiño Dest, y el remate potente de este dio en un defensor, y el rebote habilitó a Tillman, que la empujó al gol. Tras las protestas por supuesta posición adelantada, el VAR confirmó la conquista y el 2 a 0 local.

El delantero de Estados Unidos Ricardo Pepi (9) disputando una pelota en lo alto con Alessandro Circati.

El delantero de Estados Unidos Ricardo Pepi (9) disputando una pelota en lo alto con Alessandro Circati.

El complemento no fue ni una sombra del buen primer tiempo. Entre la impotencia de Australia, con pocos argumentos como para inquietar al local, pese a jugar en campo rival; y con un Estados Unidos que se conformó con la ventaja, y poco a poco se retrasó; directamente los segundos 45 minutos estuvieron de más y fue sólo un trámite.

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