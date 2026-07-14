España le gana a Francia 1 a 0 con un penal de Oyarzabal promediando el primer tiempo

Las selecciones de Francia y España se enfrentan en el partido correspondiente a la primera llave semifinal del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México en el cual ambos buscarán quedarse con una victoria que les permita ser uno de los finalistas.
El encuentro se juega en el AT&T Stadium de Dallas, es controlado por el salvadoreño Iván Bart. El ganador del pleito esperará para disputar la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a quien surja del enfrentamiento de este miércoles entre la Selección argentina y su par de Inglaterra.
A los 19' del primer tiempo se puso en ventaja España. Falta de Digne a Yamal que Oyarzabal transformó en gol para España.
Duelo parejo en el primer tiempo de España vs. Francia
La primera jugada de riesgo fue un desborde de Francia, con una corrida de Barcola, que terminó en córner.
Pasados los 10 minutos España se animó a pasar a campo rival, y lo hizo con un buen ataque de Rodri, cortada con falta por Olisse, pasible de tarjeta amarilla.
► PENAL Y GOL DE ESPAÑA: A los 19´Digne quiere rechazar una pelota, de frente a su arco, se cruza Lamine Yamal y recibe el golpe. El árbitro no dudó y7 pitó penal para España.
Tras el gol, Francia intenta salir de contra, tuvo una buena acción individual Mbappé, pero España apretó la marca, impuso rigor y mantiene el control del juego.