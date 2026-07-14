España le gana a Francia 1 a 0 con un penal de Oyarzabal promediando el primer tiempo

Duelo parejo en el primer tiempo de España vs. Francia

La primera jugada de riesgo fue un desborde de Francia, con una corrida de Barcola, que terminó en córner.

Pasados los 10 minutos España se animó a pasar a campo rival, y lo hizo con un buen ataque de Rodri, cortada con falta por Olisse, pasible de tarjeta amarilla.

► PENAL Y GOL DE ESPAÑA: A los 19´Digne quiere rechazar una pelota, de frente a su arco, se cruza Lamine Yamal y recibe el golpe. El árbitro no dudó y7 pitó penal para España.

Tras el gol, Francia intenta salir de contra, tuvo una buena acción individual Mbappé, pero España apretó la marca, impuso rigor y mantiene el control del juego.