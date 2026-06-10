Con hermetismo, la Selección argentina volvió a Kansas City y Scaloni define el remplazante de Balerdi

Aunque no hay información todo indica que el DT esperará hasta el viernes para tomar la decisión y tal como él mismo lo reconoció tendrá en cuenta la condición física del resto del plantel y en qué posición es necesario sumar una alternativa.

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Quiénes podrían remplazar al lesionado Balerdi en la Selección argentina

Mientras Agustín Giay tuvo una buena actuación en el amistoso ante Islandia, Guido Rodríguez, campeón en el Mundial Qatar 2022, se entrena en Buenos Aires a la espera una definición de Scaloni sobre quién ocupará el lugar vacante que dejó Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

seleccion 1 La Selección espera la definición de Scaloni.

Rodríguez, mediocampista del Valencia, suena como el principal candidato aunque también están en consideración Emiliano Buendía y Máximo Perrone.

Scaloni, sin embargo, todavía no confirmó quién será el elegido y tras la victoria ante Islandia en Alabama, reconoció que la decisión podría demorarse algunos días más: “Tenemos una idea, pero capaz que un día o dos más nos vamos a tomar”, explicó.

Es por eso que se especula que la decisión se demorará al menos hasta el viernes 12 de junio, 3 días antes de la fecha límite que es el lunes 15 de junio.