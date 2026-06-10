(Enviado especial) Con hermetismo y mucha seguridad, la Selección argentina retomó los entrenamientos en Kansas City en la cuenta regresiva hacia el debut en el Mundial 2026 que será el próximo martes 16 de junio ante Argelia.
Con hermetismo, la Selección argentina volvió a Kansas City y Scaloni define el remplazante de Balerdi
Con hermetismo y mucha seguridad, la Selección argentina retomó los entrenamientos en Kansas City en la cuenta regresiva hacia el debut en el Mundial 2026
Tras el paso por Texas y Alabama, y las victorias ante Honduras (2-0) e Islandia (3-0), el conjunto nacional volvió a la concentración del Hotel Origin, a orillas del río Missouri, y por la tarde, para evitar el horario de más calor, se entrenó en el complejo del Sporting Kansas City, donde lo hizo desde su arribo a Estados Unidos hace ya 10 días y este jueves abrirá las puertas a los medios.
En esos 10 días la evolución de los jugadores que arrastraban lesiones ha sido satisfactoria para el cuerpo técnico, aún cuando Lionel Scaloni deberá definir en estas horas el remplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26 convocados y la confirmación o no de los otros 25 futbolistas.
Aunque no hay información todo indica que el DT esperará hasta el viernes para tomar la decisión y tal como él mismo lo reconoció tendrá en cuenta la condición física del resto del plantel y en qué posición es necesario sumar una alternativa.
Quiénes podrían remplazar al lesionado Balerdi en la Selección argentina
Mientras Agustín Giay tuvo una buena actuación en el amistoso ante Islandia, Guido Rodríguez, campeón en el Mundial Qatar 2022, se entrena en Buenos Aires a la espera una definición de Scaloni sobre quién ocupará el lugar vacante que dejó Leonardo Balerdi en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.
Rodríguez, mediocampista del Valencia, suena como el principal candidato aunque también están en consideración Emiliano Buendía y Máximo Perrone.
Scaloni, sin embargo, todavía no confirmó quién será el elegido y tras la victoria ante Islandia en Alabama, reconoció que la decisión podría demorarse algunos días más: “Tenemos una idea, pero capaz que un día o dos más nos vamos a tomar”, explicó.
Es por eso que se especula que la decisión se demorará al menos hasta el viernes 12 de junio, 3 días antes de la fecha límite que es el lunes 15 de junio.