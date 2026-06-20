Carlo Ancelotti tiró la bomba más esperada por los hinchas de la Selección de Brasil

Ancelotti CONFIRMOU:



Neymar vai pro jogo contra a Escócia. pic.twitter.com/9KSTqKYt1x — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 20, 2026

"Entrenará individualmente y después con el equipo. Estará disponible para Escocia", anunció el técnico italiano, ex jugador del Parma, Roma y Milan, al llevar tranquilidad sobre el estado físico del número 10 brasileño.

Lo que no confirmó el entrenador de la Selección de Brasil fue que Neymar vaya a ingresar en la formación inicial. El cuerpo técnico evaluará su respuesta en los próximos entrenamientos antes de definir si lo utiliza desde el arranque o si lo lleva al banco para darle minutos durante el partido.

La lesión de Neymar

El delantero de 34 años arrastra una lesión de grado II en la pantorrilla derecha, sufrida el pasado 17 de mayo, que lo obligó a atravesar una recuperación especial durante la preparación mundialista.

Por ese motivo, Neymar no jugó en el empate 1-1 ante Marruecos en el debut y tampoco estuvo en la victoria 3-0 frente a Haití, partido que Brasil resolvió con autoridad para acomodarse en la zona.

La vuelta del crack aparece como una noticia fuerte para Ancelotti, que recupera a una de sus principales figuras justo antes de un partido que puede definir el liderazgo del grupo.

Brasil llega al cierre de la fase inicial con cuatro puntos, tras igualar ante Marruecos y vencer a Haití, mientras que Escocia suma tres unidades y necesita un resultado positivo para sostener sus chances de clasificación.