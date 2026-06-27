Así se vivió en Mendoza un sábado a la noche con la Selección Argentina jugando el Mundial

Mientras los dirigidos por Lionel Scaloni, con Lionel Messi entrando en el complemento y marcando un gol, los mendocinos ocuparon mesas de bares para vivir al estilo hinchada las acciones de la Celeste y Blanca en el AT&T Stadium de Dallas. A los mendocinos memoriosos les llamó la atención el nombre del árbitro rumano Istvan Kóvacs, homónimo del boxeador húngaro al que Pablo Chacón le arrebató el título mundial de boxeo hace 25 años.

La movida "mundialista" alentando a la Selección Argentina en la Arístides

Uno de los puntos de más convocatoria, como no podía ser de otra forma un sábado a la noche, fue la avenida Arístides Villanueva. Allí se vieron desbordados los establecimientos gastronómicos, en especial las mesas de la veredas, donde se disfrutó de un clima netamente futbolero, con la impronta de la movida Mansa Pasión, auspiciada por el ente Mendoza Turismo, con pantallas gigantes y promociones gastronómicas.