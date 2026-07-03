Así se vivió en Mendoza con el frío y la Selección Argentina jugando el Mundial 2026

Este viernes, la juntada habitual de amigos para visitar pubs o restaurantes, tuvo una impronta insoslayable para los mendocinos: jugó la Selección Argentina su pasaje a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde en Miami.

Cabo Verde supo poner en apuros al equipo campeón del mundo, y las sonrisas se fueron transformando en gestos duros y diente apretados, hasta que el pitazo final del árbitro canadiense Drew Fischer, permitió liberar la tensión y desatar el merecido festejo, que se dio tanto en la misma Arístides, como el más populoso, en el Kilómetro Cero.