Gastón Del Pozo irá por un desafío muy especial en los Six Days

"Voy a participar en los Six Days con una moto XR 250 del año 1993 que me prestó mi papá (Claudio Del Pozo) y el motivo por el que decidimos emprender esta desafío es por que lamentablemente tuvimos problemas económicos y no llegamos a comprar una moto 0km", contó el joven de solo 19 años.

moto1.jpg Gastón Del Pozo correrá los Six Days en San Juan con una moto modelo 1993

"Ya habíamos desertado de la participación y la verdad es que me afligía no poder cumplir este sueño que tanto persigo desde chico, hasta que surgi la idea de ir con la Honda XR 250", explicó el piloto de Rivadavia.