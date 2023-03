Franco Pandolfino tuvo el mejor comienzo en el Superbike de Brasil

►TE PUEDE INTERESAR: Banco Mendoza se adjudicó el Torneo Vendimia de hockey sobre patines por quinta vez consecutiva

Pandolfino, que en un principio se iba a desenvolver en una categoría superior, volvió a correr en la Supersport 600 Pro Evo (defiende el título obtenido en 2022), y pudo cumplir con un buen papel.

Fraqnco Pandolfino está satisfecho por el resultado obtenido en Brasil

Una vez terminada la carrera, Pandolfino hizo un análisis de lo ocurrido: "Por lo que me ocurrió, lo de esta fecha terminó siendo un excelente resultado. Quedé tercero en la categoría Pro Evo y séptimo en la general, corrí con bastante dolor en la rodilla porque me caí en las prácticas. Largué 11º, en la primera curva me puse quinto pero no aguanté el ritmo de la carrera. En la próximo vamos a dar más pelea".

El próximo desafío para el mendocino en el Superbike de Brasil será el venidero 9 de abril, nuevamente en el trazado de Interlagos.