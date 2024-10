nadal, djokovic, alcaraz.jpg Leyenda del tenis critica la exhibición de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

La leyenda del tenis que criticó al Six Kings Slam

Luego de que la publicación del nuevo torneo saliera a la luz, la misma se llenó de comentarios tanto positivos como negativos. Uno de los más destacados fue el de Andy Murray, quien se mostró disconforme ante el lugar para realizar la exhibición.

“Excepto que no es una película y que no la vas a ver porque es una exhibición de tenis que no le importa a nadie” escribió con rabia el jugador de tenis escocés.

Más allá de la presencia de jugadores destacados como Nadal, Alcaraz y Djokovic, Murray nunca estuvo de acuerdo con llevar el deporte a Medio Oriente.

Esta no es la primera vez que Murray se muestra disconforme ante la elección de un torneo en Medio Oriente. “Definitivamente, es algo que tendría que pensar. Por desgracia, esta parece ser la dirección en la que muchos deportes se mueven ahora mismo” dijo el año pasado, descontento ante la situación.

Las grandes apuestas financieras de Arabia Saudita en el mundo del deporte son parte de su plan más amplio Visión 2030 para diversificar la economía más allá del petróleo, pese al descontento de algunos deportistas famosos como Murray.

Los millones ganados por Nadal, Alcaraz y Djokovic

Dejando de lado el fastidio de Murray, los organizadores dieron a conocer este sábado el formato de la competición, que tendrá tres días de actividad en la pista y uno de descanso entre el segundo y el tercero.

Hablando de premios, todos los jugadores tienen asegurado un caché de 1,35 millones por participar, algo que tampoco le hace mucha gracia a tenistas menos consagrados.