Kylian Mbappé se refirió a Cristiano Ronaldo: la respuesta descolocó a los fanáticos

Qué dijo Kylian Mbappé sobre Cristiano Ronaldo

El pasado fin de semana, el Real Madrid venció por 2-0 al Betis en el Santiago Bernabéu, justamente, con dos goles del delantero francés. Frente a los micrófonos, Mbappé declaró que no piensa en Cristiano Ronaldo.

No hay presión, no hay presión. Yo vengo con mi cualidad, no pienso en Cristiano Ronaldo" expresó el exjugador del París Saint Germain. La respuesta descolocó a los aficionados, ya que todos saben que el actual delantero del Al Nassr es uno de los ídolos de Mbappé.

“Todo el mundo sabe el respeto que tengo para él, pero vengo para ser Kylian y no tengo presión" aclaró luego de la frase el nuevo número 9 del Real Madrid.

Kylian Mbappé se refirió a Cristiano Ronaldo: la respuesta descolocó a los fanáticos

En este sentido, Kylian Mbappé expresó que la única presión que tiene es la de adaptarse al equipo y conseguir grandes resultados. Pese a que se entiende su pensamiento, el hecho de que haya apartado a Cristiano Ronaldo sorprendió a algunos fanáticos.

Cristiano Ronaldo imitó a Lionel Messi

Dejando de lado a Kylian Mbappé, hay que decir que Cristiano Ronaldo está en boca de todos por imitar a Lionel Messi. En una entrevista en su canal de YouTube, mientras jugaba con Georgina Rodríguez, el portugués lanzó el famoso "¿Qué mirás, bobo?" Que el argentino declaró en Qatar 2022.

Como no podía ser de otra forma, el clip generó furor entre los fanáticos, los cuales lo replicaron y viralizaron inmediatamente en las redes sociales. Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar, tanto dentro como fuera de la cancha.