World Skate Games: las Águilas golearon a Alemania con ocho tantos mendocinos

Las-Águilas-1.jpg Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La particularidad que se dio es que todos los goles del equipo albiceleste fueron señalados por hockistas mendocinas, ya que Julieta Fernández marcó cuatro conquistas, Adriana Soto hizo tres y Valentina Fernández anotó uno.

Argentina vs Alemania | Hockey sobre Patines | Senior Femenino | Día 16 | World Skate Games 2022

Argentina formó con la ex Murialdo Andrea Jara, Valentina Fernández, Adriana Gutiérrez, Luciana Agudo y Adriana Soto.

World Skate Games: lo que viene

Tras el triunfo de este martes, Argentina se medirá este miércoles a las 16 con Colombia.

Las-Águilas.jpg Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La Albiceleste lidera el Grupo B con 6 unidades y la siguen Italia y Alemania con 3 y Colombia (0). En el A España es el puntero con 6 puntos, lo siguen Portugal y Chile con 3 y Francia (0).

Una vez que culmine la primera fase (se juega a una rueda), los cuartos de final (se jugarán el jueves) se desarrollarán de la siguiente manera: 2º B vs. 3º A, 3º B vs. 2º A, 4º B vs. 1º A y 1º B vs. 4º A.

El viernes 11 serán las semifinales entre los ganadores de estos cotejos y el sábado tendrá lugar la final.

Argentina, que tiene cinco títulos mundiales, viene de caer en las últimas dos finales ante España (es el que mayor cantidad de Copas del Mundo tiene, ya que se adjudicó siete) y busca revancha.