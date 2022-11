World Skate Games: las Águilas tuvieron el mejor debut en el Mundial de hockey sobre patines

►TE PUEDE INTERESAR: World Skate Games: Argentina, con cuatro mendocinos, es campeón mundial sub 19 de hockey

Las-Águilas-World-Skate-Games-1.jpg Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

El elenco que orienta Darío Giuliani formó con Anabella Flores, Valentina Fernández, Adriana Gutiérrez, Luciana Aguado y María Florencia Felamini.

Argentina vs Italia | Hockey s/Patines | Seniors Femenino | Día 15 | World Skate Games 2022

Las Águilas dieron vuelta la historia

Florencia Felamini erró un penal en el inicio del encuentro y luego las italianas marcaron diferencias. A los 3' del complemento, Pamela Lapolla abrió el marcador para el visitante, tras un error del conjunto nacional.

Valentina-Fernández-World-Skate-Games.jpg

A los 10 minutos Valentina Fernández estampó el empate y Luciana Agudo puso el 2 a 1, para el delirio de los seguidores argentinos.

World Skate Games: lo que viene

Tras el triunfo de este lunes, Argentina se medirá este martes, a las 16, con Alemania, que en el debut venció a Colombia por 6 a 2.

La Albiceleste integra el Grupo B y en el A están Portugal, Italia, Chile y Francia.

Una vez que culmine la primera fase (se juega a una rueda), los cuartos de final (se jugarán el jueves) se desarrollarán de la siguiente manera: 2º B vs. 3º A, 3º B vs. 2º A, 4º B vs. 1º A y 1º B vs. 4º A.

El viernes 11 serán las semifinales entre los ganadores de estos cotejos y el sábado tendrá lugar la final.

Argentina, que tiene cinco títulos mundiales, viene de caer en las últimas dos finales ante España (es el que mayor cantidad de Copas del Mundo tiene, ya que se adjudicó siete) y busca revancha.