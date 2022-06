Renzo Grasso la rompió en Nápoles, la tierra que conquistó Maradona

►Te puede interesar: Mendoza se consagró hexacampeón argentino de futsal

grasso 3.jpg Renzo Grasso completó una gran temporada con el Napoli

"Elegiré con tranquilidad las mejores opciones para mi futuro", señaló Renzo Grasso quien acumula 6 temporadas en Italia: "En el Mundial sub 20 del 2014 jugamos contra ellos, me llamaron y fui, un poco por curiosidad y otro porque tenía ganas de crecer como jugador. Era un mundo nuevo porque yo tenía 20 años y hacía como 20 años que no iba un mendocino a jugar allá. Ahora llevo 6 años, interrumpidos por algunos torneos que me quedé a jugar acá".

La despedida de Grasso del Napoli fue dejando al equipo entre los cuatro mejores de la Serie A: "Pese a que eramos un equipo recién ascendido, nos habíamos armado para estar en las semifinales. En lo personal fue un gran desafío que me permitió volver a jugar en un alto nivel después de una lesión importante".

napoles.jpg Renzo Grasso en el estadio Diego Maradona, en Nápoles

No pudo estar en el Argentino que ganó Mendoza

En el currículum de Renzo Grasso figuran el título mundial sub 20 (2014) y mayor (2019) con la selección argentina y 3 campeonatos en el Argentino de selecciones, certamen en el que Mendoza, esta vez sin Carucha, se coronó recientemente por sexta vez consecutiva.

"Estuvimos contando los días para ver si podía venir y las verdad es que quería estar pero para eso teníamos que perder y no llegar a semifinales. Por suerte pudimos clasificarnos y lamentablemente no pude venir al Argentino, aunque igual estaba tranquilo porque sabía que teníamos un gran equipo", resumió el deportista formado en el Club Cementista.

grasso 4.jpg Grasso fue dos veces campeón del mundo y tres veces campeón argentino

Las 8.000 personas que colmaron el Aconcagua Arena para la final del último Campeonato Argentino, son un indicio para Renzo Grasso de que el profesionalismo es posible en el futsal de Mendoza: "El Argentino fue una prueba de que la gente acompaña y a nivel dirigencial estamos bien. Acá es amateur pero todos se entrenan como profesionales, por eso al mendocino le va bien cuando va a jugar afuera"