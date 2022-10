Federico Pérez, otra renuncia que expone a la dirigencia de la CAFS

►Te puede interesar: Ana Ontiveros y una renuncia que conmueve al futsal

perez futsal 1.jpg En 2019, Federico Pérez se había manifestado contra la dirigencia de la CAFS

"Después de pensarlo durante mucho tiempo me veo obligado a renunciar a un puesto que tanto esfuerzo me llevó conseguir", contó el arquero campeón del mundo en 2019.

"Me quedaré con todos los buenos momentos vividos. Muchas gracias a mi familia, novia, y a todas aquellas personas por ese apoyo incondicional que me dieron durante todo este tiempo y que me ayudaron a crecer en lo deportivo y en lo humano", agregó el talentoso deportista de Talleres.

"Espero que algún día el tiempo ponga las cosas en su lugar y ese cambio nos vuelva a encontrar", finalizó Federico Pérez, múltiple campeón argentino con la selección de Mendoza.

La carta de Federico Pérez

"Me veo obligado a renunciar a un puesto que tanto esfuerzo me llevó conseguir, con mucha impotencia, pero con la esperanza de que algún día las cosas puedan cambiar. Siento que se lucha siempre contra la corriente, contra una Confederación integrada por personas que sólo les importa el poder y sus propios beneficios", expresó Pérez en su carta.

“Hace ya muchos años se demuestra una falta total de interés por los deportistas, falta de comunicación y sobre todo de profesionalismo. Donde prima el egoísmo, la manipulación y la ambición sobre los derechos de los jugadores. Sumado a esto, quienes intentamos sumar, trabajar para un bien común y representar al deporte y al país de formal leal, nos vemos perseguidos y con dificultades para poder desempeñar nuestro rol”, sentenció el arquero que fue campeón argentino con Mendoza este año.