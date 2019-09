Wanchope se recupera muy bien y Boca se ilusiona con tenerlo para jugar ante River

El mundo del fútbol se vio revolucionado con la noticia del inminente regreso de Diego Maradona a la Superliga. El ex futbolista está a un paso de firmar con Gimnasia y su abogado, Matías Morla, publicó un video en el que se ve a un Diego auténtico saludando al hincha del Lobo, pero también dejando una fuerte acusación.

Te puede interesar: El Diego tiene la última palabra

"Enfrente hay una yunta que me tiró de los huevos para abajo y ésa no se la perdono a nadie", aseguró un Maradona misterioso. Enseguida, todas las miradas apuntaron a Juan Sebastián Verón, quien viene de una histórica pelea con el ex astro de la Selección en su época como DT de la Mayor. El ex técnico de Dorados había agregado que "me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdono a nadie".

El abogado de Maradona, Matías Morla, terminó con el misterio y confirmó que los comentarios "fueron para Verón". En diálogo con radio La Red, el letrado destacó también que el Diego "está dolido" por esta situación. Lo cierto es que Maradona está a un paso del banco de Gimnasia.