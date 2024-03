Vinicius rompió en llanto en una conferencia de prensa al hablar de racismo

►TE PUEDE INTERESAR: Brutal amenaza contra Ángel Di María y su familia, en Rosario

"Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando", dijo Vinicius a los periodistas presentes. Y agregó entre lágrimas: "Nunca he pensado en irme de La Liga porque si no le daría a los racistas lo que ellos quieren".

Vini Jr.jfif

En esa línea, cerró: "Cada vez me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo (...) El problema que existe en España es que el racismo no es delito". En este marco, y pese a las dificultades que tiene que atravesar constantemente en La Liga, Vinicius destacó el apoyo de la dirigencia: "voy a seguir porque el presidente me apoya, el club me apoya y voy a seguir para ganar muchas cosas", destacó.

►TE PUEDE INTERESAR: La confesión de Lautaro Martínez sobre los Juegos Olímpicos 2024

Brasil enfrentará a España este martes, en el estadio Santiago Bernabéu. El marco del encuentro será una campaña contra el racismo que llevará el lema "Una sola piel". El partido se jugará a partir de las 17.30.