Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors en un partido histórico. En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti busca coronarse con la Copa Argentina.
Copa Argentina
VIDEO: la lesión que obligó a Ezequiel Centurión a pedir el cambio frente a Argentinos Juniors
El arquero de Independiente Rivadavia cayó mal y, por un golpe en su muñeca, no pudo continuar. En su lugar ingresó Gonzalo Marinelli. El video de la lesión
Cerca del final del partido, el arquero Ezequiel Centurión tuvo que abandonar el campo de juego por una lesión en su muñeca izquierda, que se dobló al chocar con el delantero Tomás Molina.
VIDEO: la lesión de Ezequiel Centurión en la final de la Copa Argentina