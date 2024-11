Victorio Ramis y su sello goleador en Independiente Rivadavia

El jugador cordobés marcó su segundo gol seguido de local, venía de marcarle a San Lorenzo. En ese sentido, Pipe se mostró feliz por su tanto, pero con cierto sabor amargo porque no se lograron los tres puntos.

"Estoy contento de haber marcado nuevamente un gol, justo vino a verme mi familia a la cancha. Me hubiera ido más feliz si lográbamos los tres puntos", arrancó diciendo Victorio Ramis que es muy querido por los hinchas de la Lepra.

Victorio Ramis se fue contento por la entrega del equipo que mereció ganar el partido y afirmó: "La actitud del equipo fue muy buena y es una lástima que no hayamos podido ganar el partido. Con San Lorenzo, Estudiantes y ahora con Rosario Central el equipo ha dejado todo en la cancha".

Se siente identificado con Independiente Rivadavia

Victorio Ramis se refirió, además, a lo que siente jugar en Independiente Rivadavia y al cariño de los hinchas de la Lepra. "La verdad que me siento muy feliz jugando en este club, tuvimos la felicidad de ascender y disfruto mucho cuando me toca hacer un gol y darles una alegría. Me emociona cuando la gente corea mi nombre, seguimos en deuda con los hinchas".

"Tuvimos la chance de convertir uno de los goles que nos dio el ascenso a primera división. Ojalá pueda seguir convirtiendo y dejar a la Lepra lo más arriba posible", reconoció Victorio Ramis.

"Vamos a ir a la cancha de Racing con la intención de ir a ganar el partido. Vamos a enfrentar a un equipo que viene muy bien, trataremos de seguir sumando puntos", opinó Victorio Ramis.

La palabra del goleador Victorio Ramis

El gol de Victorio Ramis para Independiente Rivadavia