Victorio Ramis levantó vuelo en Independiente Rivadavia con la llegada del entrenador Alfredo Berti

El delantero está contento por el momento que está atravesando y admitió: "La verdad que me siento muy feliz por este presente que me toca vivir. Por la actualidad del equipo con la seguidilla de triunfos, esperemos seguir de la mejor manera y culminar el torneo en estas dos fechas finales con resultados positivos. El equipo ha crecido en el juego, en la actitud, en las ganas, en ir a buscar los partidos".

Victorio Ramis y su continuidad en Independiente Rivadavia

Victorio Ramis habló de la confianza que le ha dado el entrenador azul y aseguró: "Desde que asumió Alfredo Berti me dio la posibilidad de jugar y trato de aprovecharlo. No me tengo que relajar , trato de ayudar al equipo y siempre intento dejar todo en la cancha".

"Nos entendemos muy bien con Sebastián Villa, que está pasando por un gran momento. Ojalá podamos seguir haciendo goles y ayudando al equipo", agregó.

"Venimos en una buena racha de local, donde nos hemos hecho fuertes y llevamos seis partidos sin perder. El último partido de visitante con Belgrano lo ganamos, ahora vamos a ir por un resultado positivo a la cancha de Tigre, queremos sacar los seis puntos que tenemos en juego", cerró el jugador que se inició en Talleres de Córdoba.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia jugará frente a Tigre de visitante. Este encuentro corresponde a la fecha 26 y se jugará el lunes 9 de diciembre desde las 17. El choque tendrá el arbitraje de Bryan Ferreyra y la televisación de TNT Sports.