Valentín Taty Castellanos fue anunciado como nuevo refuerzo del Girona de España

►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi anotó un golazo en la goleada del PSG ante el Gamba Osaka en Japón

castellanos.jpg

Girona forma parte del City Group, al igual que la franquicia de la MLS, y logró reforzarse con el destacado delantero, de 23 años, para su regreso a Primera División.

►TE PUEDE INTERESAR: Francisco Cerúndolo recibió la mejor noticia de todas

Los números de Castellanos en el New Yor City

Castellanos fue campeón de la MLS con New York City el año pasado y ganador de la Bota de Oro.

Valentin-Castellanos-Girona.jpg

En total disputó 116 partidos, convirtió 53 goles y aportó 19 asistencias.

La posibilidad de jugar en Europa también le dará a Castellanos visibilidad para el seleccionado argentino.

El mendocino ya tiene experiencia con la "Albiceleste" ya que participó del proceso del seleccionado olímpico que dirigía Fernando Batista.

El Taty quere jugar en Europa

"Si bien es difícil dejar este club, creo firmemente que este es el momento adecuado para mudarme a Europa, lo que siempre ha sido un sueño para mí", dijo Castellanos.

"Me siento confiado y listo para un nuevo desafío. Me gustaría agradecer a New York City y Girona por darme esta oportunidad y por encontrar una manera de continuar mi viaje y probarme a mí mismo", agregó.