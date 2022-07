Valentín Castellanos en el Girona: "Veía la Liga por la tele"

►Te puede interesar: Valentín Taty Castellanos fue anunciado como nuevo refuerzo del Girona de España

castellanos 1.jpg Valentín Castellanos ya forma parte del plantel del Girona

"No sé si necesito un tiempo de adaptación, eso no lo podré saber hasta el primer partido. Tengo muy buenas sensaciones de cómo trabaja el equipo. Podemos hacer cosas bonitas y seguramente haremos un gran año", dijo el último goleador de la MLS, donde fue campeón con el New York City FC.

"Me gusta mucho trabajar con pelota y también sin ella. Trato de abrir los espacios para que entren los mediocampistas, y también llegar a gol. Es un reto importante porque es mi primera experiencia en Europa”, dijo Valentín Castellanos, surgido del club Leonardo Murialdo.

El primer dia de Taty com a blanc-i-vermell!

Valentín Castellanos, de Nueva York a Girona

"Cuando apareció el interés del Girona no lo dudé en absoluto. Todo fue bastante rápido. Necesitaba crecer después de cuatro años en la MLS", afirmó el Taty Castellanos que este año estuvo cerca de ser transferido a River.

"Me gusta ver mucho fútbol. No sé si la palabra es ídolo, pero me gusta mucho Lautaro Martínez. Messi, obviamente también, pero quiero marcar mi propio reto o línea", comentó el futbolista quien no descartó tener unos minutos en el amistoso de este miércoles ante el Andorra.

Roda de Premsa de presentació del nou jugador del Girona FC - "Taty" Castellanos

"Me gusta llegar al área. En la MLS pude ganar la bota de oro y ahora también llevaba muchos. Vivo del gol, pero también hago asistencias y otro trabajo", sentenció Valentín Castellanos quien llegó al Girona a préstamo por un año.

Tanto el Girona como el New York City FC y Montevideo City Torque, los dos últimos clubes del Taty, son propiedad del City Group que tiene como club emblemático al Manchester City.