Valentín Castellanos debutó con un gol en el Girona

"Estoy feliz por haber tenido este primer partido de pretemporada. Yo venía con ritmo de juego, pero es muy bueno ir sumando minutos con el equipo y creo que hicimos un gran partido. Si bien llevo 2 o 3 entrenamientos ya voy conociendo a mis compañeros. Me siento feliz y contento por esta gran oportunidad y tengo que seguir trabajando", expresó el ex jugador del New York City FC de Estados Unidos.

Valentín Castellanos, de 23 años, fue goleador de la MLS y comenzó con el pie derecho su primera experiencia en el fútbol europeo al anotar un tanto: "Me gusta hacer goles, el delantero vive del gol y los tiene que hacer”, había dicho en su presentación.

El Girona, recién ascendido, debutará en la Liga española 2022/23 el próximo domingo 14 de agosto, como visitante, frente al Valencia. Antes, el 6 de agosto, tiene previsto jugar al Trofeo Costa Brava ante el Bolívar de Bolivia.