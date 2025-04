Usted no aprende, ¿verdad?: Raphinha ratificó sus dichos previos a la paliza de la Selección argentina

Para comenzar, expresó: "Yo esperaba que tuviera bastante repercusión. Sabía de la grandeza del juego, hablé, pero de repente las palabras no fueron correctas. Mi pensamiento vistiendo la camiseta de la selección (de Brasil) es esa, defender la camiseta, defender mi país, independientemente de lo que quiere decir defender a cómo voy a defender".

"No estoy preocupado por eso. Estoy preocupado en defender a los míos, ya sea en la selección o en el Barcelona. Y como dije, si se tiene que pelear, independientemente contra quién sea, por el bien de la selección, lo haré. No me retracto de ni una palabra de lo que hablé", añadió Raphinha.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsBR/status/1910080524019703953&partner=&hide_thread=false Sem arrependimentos, a goleada do Barça e gol "roubado" do Cubarsí. Raphinha falou em papo exclusivo com o Marcelo Bechler. #CasaDaChampions pic.twitter.com/MfDXkK3TCw — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 9, 2025

Para culminar, una de las figuras de la Selección de Brasil, sentenció: "La forma en la que hablé fue un poco agresiva, pero después tenés la interpretación. Hay que gente que interpreta de una manera, gente que interpreta de otra, pero como dije, si tuviera que volver pelear por la camiseta de la selección cuando esté allá, lo voy a hacer".