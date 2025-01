Un jugador de la Selección de Brasil dio la cara tras la goleada sufrida ante Argentina en el debut: qué dijo

La Albiceleste, que se ilusiona con conseguir su boleto para el Mundial Sub 20 que se disputará entre septiembre y octubre del corriente año en Chile, comenzó de la mejor manera el torneo Sudamericano de la categoría.

En contrapunto, todo es dolor y dudas para la Selección de Brasil, que comenzó su participación en el certamen con una tremenda goleada en contra en el clásico.

En medio de la bronca, hubo un jugador que dio la cara y enfrentó los micrófonos luego del 0-6 de su equipo ante la Selección argentina. Este fue Gabriel Moscardo.

El futbolista, que ingresó al campo de juego cuando su equipo ya se encontraba en desventaja por tres goles, dio la cara y realizó un pedido de disculpas por la performance de la Selección de Brasil.

Gabriel Moscardo.jpg El hombre de la Selección de Brasil habló tras la goleada en contra.

"Sabemos que no fue el resultado esperado, pero es una competición de muchos partidos, es el primer partido, no estamos eliminados con este resultado. En nombre de toda la selección brasileña, quiero pedir disculpas a la afición", comenzó.

Para finalizar, el futbolista de la Selección de Brasil sentenció: "Lo dimos todo, lo dimos todo, pero lamentablemente no fue nuestro día. Prometemos que iremos al segundo partido sabiendo que tenemos que dar una respuesta. No estamos eliminados. No bajaremos la cabeza".

El fixture de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 20